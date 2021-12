Prefeitura inicia campanha para combater mosquito da dengue em Manaus

Manaus/AM - A Prefeitura começa a realizar ações de combate ao Aedes aegypti em todas as zonas de Manaus.

Nesta sexta-feira (10), às 8h30, equipes da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) estarão na zona Leste, visitando casas para orientar sobre as medidas para a eliminação do mosquito, transmissor de dengue, zika vírus e febre chikungunya.



O segundo diagnóstico aponta que Manaus apresenta um Índice de Infestação Predial de 2,5%, permanecendo em médio risco para as doenças transmitidas pelo mosquito (médio risco compreende valores entre 1,0 e 3,9).



Em comparação com os resultados do 1º Diagnóstico de Infestação de 2021, realizado em junho, Manaus registrou uma redução no número de bairros considerados de alta vulnerabilidade, saindo de 25 para 14 bairros no 2º Diagnóstico.