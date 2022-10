Prefeitura garante monitoramento do Boi Manaus

Além da sala de monitoramento montada especialmente para o Boi Manaus, o serviço continua no Centro de Cooperação da Cidade com mais de 150 câmeras acompanhando a movimentação.

São mais de 20 câmeras espalhadas por toda a área e entorno com tecnologia de reconhecimento de características e busca por aparência, além da leitura de placas. Essas ferramentas auxiliam os principais serviços do estado e município, como trânsito, transporte e conselho tutelar. De acordo com o superintendente do CCC, Sandro Diz, o monitoramento tem sido o diferencial da atuação municipal em grandes eventos.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.