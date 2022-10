Manaus disponibiliza 10 pontos de vacinação contra Covid-19 neste sábado

Manaus/AM - Dando seguimento à campanha de vacinação contra a Covid-19 que desafia as autoridades sanitárias, a Prefeitura de Manaus disponibiliza neste sábado (22), dez pontos de imunização na capital, das 8h às 12h. A oferta do imunizante, iniciada em janeiro de 2021, garante a proteção da população a partir dos três anos de idade contra os efeitos graves da doença.

A secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, destaca que a população precisa se sensibilizar sobre a necessidade de continuar se protegendo com as doses de reforço, estratégia que vem se mostrando muito eficiente no controle de casos e evita que a população fique gravemente doente quando manifesta os sintomas da infecção.

Além da disponibilização da primeira, segunda, terceira e quarta doses do imunizante, as unidades em funcionamento no sábado também ofertam a quinta dose da vacina contra a Covid-19, voltada às pessoas com mais de 18 anos com alto grau de imunossupressão.

Fazem parte deste grupo pessoas que apresentam imunodeficiência primária grave; que fazem quimioterapia para câncer; transplantados de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas (TCTH); uso de drogas imunossupressoras; pessoas vivendo com HIV/Aids, dentre outras condições que estão elencadas na nota técnica 221/2022, do Ministério da Saúde.

Para receber a quinta dose, os usuários nestas condições precisam observar se estão dentro do prazo de quatro meses após ter recebido a quarta dose. A Semsa também orienta sobre a necessidade de apresentar laudo que comprove a imunossupressão, além de documento de identificação com foto e cartão de vacina, que indique as doses já recebidas.

A lista com endereços, horários e vacinas disponíveis pode ser acessada no site semsa.manaus.am.gov.br e também no link bit.ly/localvacinacovid19. Os usuários também podem tirar dúvidas e obter essas informações nas redes sociais da secretaria (@semsamanaus no Instagram e Semsa Manaus no Facebook).

Pontos de vacinação em funcionamento neste sábado;

Zona Norte

Clínica da Família Carmen Nicolau – Rua Santa Tereza D’Ávila, s/nº, Lago Azul

USF Áugias Gadelha – Rua 15, s/nº, Cidade Nova I

USF Balbina Mestrinho – Rua Major Silvério J. Nery, nº 170, Núcleo 3, Cidade Nova

USF Maj PM Sálvio Belota – Rua Samambaia, nº 786, Santa Etelvina

Zona Sul

USF Dr. Rayol dos Santos – Avenida Constantino Nery, s/nº, Flores

Zona Leste

USF Alfredo Campos – Alameda Cosme Ferreira, s/nº, Zumbi

USF Amazonas Palhano – Rua Antônio Matias, s/nº, São José Operário

USF Leonor Brilhante – Avenida Autaz Mirim, s/nº, Tancredo Neves

Zona Oeste

USF Deodato de Miranda Leão – Avenida Presidente Dutra, s/nº, Glória

USF Leonor de Freitas – Avenida Brasil, s/nº, Compensa I