Prefeitura define lotes de vagas de estágio para instituições credenciadas

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus realizou, às 10h desta quarta-feira, 11, sorteio para definir quais órgãos da administração municipal cada uma das três instituições classificadas para serem agentes de integração especializados no recrutamento e seleção de estudantes de nível médio e superior deverá atender, para o preenchimento das três mil vagas disponíveis no programa de estágio municipal. O processo para o credenciamento das instituições é coordenado pela Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad).

Três instituições se classificaram por atenderem a todos os critérios estabelecidos no edital nº 001/2022, publicado no Diário Oficial do Município (DOM) no dia 1º/4. São elas o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE); o Instituto Trimonte de Desenvolvimento (ITD); e o Instituto Nacional Talentos de Inclusão Profissional (Intal).

O sorteio, realizado na sala de reuniões da Escola de Serviço Público e Inclusão Socioeducacional (Espi), da Semad, localizado na avenida Compensa, nº 770, Vila da Prata, na zona Oeste, foi conduzido pelo titular da Semad, Ebenezer Bezerra, na presença dos membros da Comissão do Credenciamento e de representantes das três instituições credenciadas.

“Hoje nós fizemos o sorteio dos lotes para os três institutos que foram classificados, para fazerem o recrutamento dos estagiários que vão ajudar na gestão do prefeito David Almeida. É importante destacar que a seleção desses estagiários será feita com base na avaliação curricular e desempenho de cada estudante, o que garante a lisura do processo e deixa a gestão e os institutos totalmente isentos de qualquer suspeição”, assegurou.

Lotes

Os lotes, com os quantitativos de vagas que foram definidos com base nas demandas apresentadas por cada órgão da estrutura da administração municipal, foram distribuídos de modo que cada um dos três recebesse quantidade igual de estagiários, no caso, mil vagas para cada.

O lote um, referente a mil vagas de nível superior para a Secretaria Municipal de Educação (Semed), ficou com o Intal. O lote dois, que atenderá a cinco secretarias, sendo uma delas a Semed, com mais 500 vagas de nível superior, ficará sob a responsabilidade do CIEE. O terceiro e último lote, que será atendido pelo ITD, cobrirá outras 17 secretarias e órgãos da Prefeitura de Manaus, com 238 vagas de nível médio e 762 de ensino superior.

Para o diretor-presidente do Instituto Trimonte de Desenvolvimento (IDT), Rodrigo de Barros Neves, a parceria com a prefeitura é muito importante porque o estágio é, atualmente, a principal ferramenta de inclusão no mercado de trabalho. “Além disso, o estágio tem sido o principal financiador do ensino superior. Estudos apontam que 90% dos estagiários pagam a mensalidade da faculdade com a bolsa que recebem. Nos dois anos em que tivemos uma redução no quantitativo de estagiários, houve o registro de aumento na evasão e nos índices de inadimplência”, apontou.

Próximas etapas

Até a próxima sexta-feira, 13, deverá ser publicada no DOM a homologação do resultado. De acordo com o cronograma da Semad, no início do mês de junho os estagiários já deverão iniciar o treinamento antes de serem encaminhados às secretarias.

Ao todo, a prefeitura irá contratar 2,5 mil estudantes de nível superior e 500 de nível médio, com bolsas no valor de R$ 600 para nível superior, e R$ 300 do nível médio. Nos dois casos, a carga horária é de 20 horas semanais e todos receberão ainda auxílio-transporte no valor fixo de R$ 132 por mês.

O recrutamento de estudantes ocorrerá por meio de processo seletivo simplificado, de ampla divulgação, constituído por duas etapas: análise curricular e avaliação do coeficiente de rendimento escolar ou acadêmico, ambas de caráter eliminatório e classificatório. A instituição deverá divulgar em seu endereço eletrônico, a lista de classificação geral, com nome e número do Registro Geral (RG) de todos os candidatos inscritos para o mesmo curso e período, em ordem decrescente dos selecionados, e também a lista dos aprovados, dentro do número de vagas de estágio.