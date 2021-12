Prefeitura de Manaus mantém atividades essenciais durante feriado no Amazonas

As Unidades Básicas de Saúde (UBSs), inclusive as que atendem no regime de horário estendido, terão seus atendimentos suspensos, retornando às atividades de rotina na quinta-feira (9).

Na praça Heliodoro Balbi, antiga praça da Polícia, no Centro, também, haverá vacinação das 9h às 16h em uma carreta instalada no local. Na ocasião, o público poderá receber , na primeira, segunda e terceira doses dos imunizantes.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, Samu 192, manterá o sistema de plantão com atendimento 24 horas, o mesmo estabelecido para a maternidade municipal Dr. Moura Tapajós, no bairro Compensa, zona Oeste.

