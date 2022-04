Prefeitura de Manaus alerta para golpe no whatsApp usando nome da Semsa

Manaus/AM - Golpistas estão usando o nome da da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), para conseguir dados pessoais de funcionários da pasta e usuários do sistema.

A Prefeitura de Manaus emitiu um alerta nesta quinta-feira (28), pedindo que as pessoas desconsiderarem qualquer tipo de pedido de atualização de dados cadastrais que chegue por meio de WhatsApp, em nome da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

O órgão afirma que trata-se de fraude. As mensagens, enviadas por meio de número particular, usam a logomarca da Semsa e incluem o nome completo do profissional de destino, com seu número de CPF, informando que os dados cadastrais estão desatualizados e solicitando dados e documentos, incluindo endereço, e-mail, telefone, foto frente e verso do RG ou da CNH, além de foto do rosto do destinatário. O texto ainda pede a confirmação de recebimento da mensagem.

A mensagem é falsamente assinada pelo secretário municipal de Saúde, Djalma Coelho, que já determinou à assessoria jurídica da Secretaria que registre o Boletim de Ocorrência e tome as medidas legais adequadas.

O secretário ressalta que a Semsa não solicita atualização cadastral ou qualquer outro dado pessoal de seus servidores ou usuários por meio de WhatsApp e orienta os que receberem esse tipo de solicitação a não fornecerem qualquer tipo de informação.