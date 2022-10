Prefeitura aumentará premiação da campanha Nota Premiada em 2023

Manaus/AM - A partir do próximo ano, a Prefeitura de Manaus aumentará as premiações da campanha Nota Premiada. Os sorteios mensais somarão R$ 150 mil, que serão divididos em 54 premiações, incluindo os sorteados cadastrados e instituições sociais por eles indicadas. Em um comparativo, as premiações deste ano somam R$ 122 mil mensais.

O método continuará o mesmo, com 27 sorteios, sendo 20 prêmios no valor de R$ 1 mil, quatro prêmios no valor de R$ 5 mil, um prêmio no valor de R$ 10 mil, um prêmio no valor de R$ 20 mil, mais o prêmio principal no valor de R$ 30 mil, além de mais 27 premiações sociais.

Outra novidade é que as instituições indicadas pelos contemplados passarão a receber o equivalente a 50% do prêmio e não mais 40%. O sorteio especial de final de ano também terá incremento e passará a contar com uma premiação extra de R$ 100 mil.

Graças à campanha, as ações sociais da cidade de Manaus também recebem fôlego. Mais de 50 instituições sociais cadastradas no Fundo Manaus Solidárias, também estão sendo indicadas a cada sorteio para as premiações sociais. A diretora do Centro Missionário Nossa Senhora da Amazônia, Maria Dinair Bento, comemorou o incremento das premiações e da participação das instituições ajudadas nas premiações.

Premiação

Mais 27 cidadãos cadastrados na campanha e que exigiram o CPF nas suas Notas Fiscais de Serviços, receberam seus cheques simbólicos. Os mesmos foram contemplados no último sorteio nº 202222, realizado no dia 28 de setembro.

O maior prêmio, no valor de R$ 20 mil, será pago à Rocy Mara Alves Duarte. Ela indicou a Associação dos Deficientes Intelectuais do Amazonas (Adiam) para receber a premiação social de R$ 8 mil, que equivale a 40% do prêmio principal. A relação completa com os contemplados neste sorteio está disponível na página http://notapremiada.manaus.am.gov.br/ganhadores.