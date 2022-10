Caso Fred: Por falta de provas, juri absolve coronéis julgados por atentado contra família em Manaus

Os três estavam sendo acusados de envolvimento no atentado a tiros que matou o técnico agrícola Fred Fernandes, pai de Fred Junior, este condenado pelo assassinato da namorada, Daniele Damasceno, no ano de 2001.

O corpo de jurados da 2.a Vara do Tribunal do Júri do Tribunal de Justiça do Amazonas absolveu os réus por insuficiência de provas. O MP declarou que não vai recorrer da decisão.

