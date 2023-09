Prefeitura anuncia interdição da Praia da Ponta Negra

Manaus/AM - O prefeito David Almeida anunciou hoje (29), que a Praia da Ponta Negra, será interditada até próxima segunda-feira (2). De acordo com ele, este será o último fim de semana em que a praia estará aberta ao público por questões de segurança.

“Estamos reunidos com CPRM (Serviço Geológico do Brasil), Corpo de Bombeiros e Defesa Civil e, provavelmente, este será o último fim de semana com a praia da Ponta Negra aberta ao público para banho. Estamos aguardando somente o último laudo para emitir a informação definitiva à população”, explicou.

Nesta sexta-feira, a cota do rio Negro atingiu o nível de 15,88 metros, conforme medição do Porto de Manaus.

Desde o início do mês, com a vazante extrema no rio Negro, o Corpo de Bombeiros, que atua no balneário, faz medições e avalia o relevo e se há buracos na estrutura.

Os buracos ou depressões podem surgir do movimento natural de subida e descida das águas do rio. A interdição do uso da praia pode ocorrer sempre que os laudos e/ou relatórios comprovarem que a praia encontra-se imprópria para o uso dos banhistas.

Na última interdição por conta da seca dos rios, ocorrida em 2015, a praia foi interditada por medida de segurança quando o rio Negro ficou abaixo da cota de 16 metros, após análise, laudo e relatórios de órgãos responsáveis comprovando que a mesma não se encontrava própria para banho, naquela época.