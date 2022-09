Prefeitura ajuda famílias vítimas de incêndios em Manaus

Os incêndios aconteceram nos bairros Jorge Teixeira, na zona Leste, e no Japiim, zona Sul, totalizando 12 famílias atendidas e cadastradas. De acordo com Fernando Junior, secretário executivo da Defesa Civil do Município, a Prefeitura de Manaus atuou mediante acionamento do Corpo de Bombeiros.

Manaus/AM - As famílias vítimas de incêndio receberam atendimento da Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), em cooperação com a Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc) nesta segunda-feira (26).

