Novas defensoras públicas tomam posse em Manaus

“A Defensoria Pública hoje tem procurado, alcançado e conseguido cada vez mais atingir seu objetivo, que é levar acesso à Justiça a quem mais precisa. A Defensoria Pública hoje está em 11 polos do interior do Estado do Amazonas, e com essas novas posses vamos conseguir montar o Polo de Juruá e o Polo da Região Metropolitana”, disse.

Manaus/AM - A Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) realizou, nesta segunda-feira (26), a cerimônia de posse de duas novas defensoras públicas. O evento ocorreu na sede da DPE-AM, na Avenida André Araújo, bairro Aleixo, Zona Centro-Sul de Manaus.

