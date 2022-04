Prefeitura abre inscrições para instrutores de cursos em Manaus

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus está com inscrições abertas para o “Banco de Instrutores”, cadastro de profissionais para atuarem em cursos, oficinas e palestras, nas modalidades presencial e Ensino a Distância (EaD), da Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi), da estrutura da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad). Os interessados poderão acessar o link https://bit.ly/instrutorespi. O cadastro não importará em vínculo com o serviço público, e também não implica em contratação do profissional.

O diretor-geral da Espi, Júnior Nunes, explica que o banco amplia o leque de opções da Escola na escolha do instrutor, de acordo com o tipo de atividade programada para atender as demandas por capacitação.

A Espi tem, atualmente, 2.376 instrutores cadastrados. Para 2022, estão programadas 134 atividades, incluindo parcerias com a Escola de Gestão e Aperfeiçoamento do Servidor Público (Esasp); Escola de Contas Públicas do Estado do Amazonas (ECP/TCE/AM); e Escola de Aperfeiçoamento do Servidor do Tribunal de Justiça do Amazonas (EASTJAM).

A seleção do profissional será de acordo com as demandas de capacitação da Espi/Semad e a disponibilidade nas áreas pretendidas, com base na análise da formação acadêmica e da experiência profissional. O interessado não pode possuir pendências que impeçam a emissão das certidões negativas da Receita Federal; da Secretaria Estadual de Fazenda (Sefaz); da Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef); e Trabalhista.

Correção

No início do mês de abril, o prefeito David Almeida assinou o decreto que reajusta o valor da remuneração da hora-aula dos instrutores e palestrantes dos cursos de capacitação oferecidos pela Espi. Até então, os valores praticados eram os de dezembro de 2010.

Pela nova tabela, o valor da hora-aula para atividades técnico-pedagógicas nos cursos de formação, aperfeiçoamento e treinamento nas modalidades presencial, a distância e remota passa a ser de R$ 60 para qualificação técnica; R$ 110, para graduação; R$ 130, para especialização; R$ 160, para mestrado; e R$ 200, para doutorado.

No caso de palestras e ações correlatas nas modalidades presencial, a distância e remota passará a pagar por hora-aula de profissional graduado, R$ 150; com especialização, R$ 200; com mestrado, R$ 300; e com doutorado, R$ 400.

Os novos valores para hora-aula de profissionais que prestam serviços específicos na modalidade de educação a distância e remota serão de R$ 100, para produtor que customiza a sala virtual; e de R$ 80, para tutor que supervisiona os participantes nas ações de EaD.