Prefeito sanciona lei e cria Dia do Conservadorismo em Manaus

Manaus/AM - O Dia do Conservadorismo está oficialmente criado e incluído no Calendário Oficial de Manaus após sanção do prefeito David Almeida. A lei que institui o dia foi publicada no Diário Oficial do Município de segunda-feira (3).

Com a sanção, o Dia do Conservadorismo deverá ser celebrado anualmente em todo dia 10 de março. Conforme a publicação, o conservadorismo é “a defesa e manutenção das instituições sociais tradicionais, como: a família, a comunidade local, a religião, além dos usos e costumes, tradições e convenções”.

A inclusão deste dia no calendário oficial da cidade, segundo o texto da lei, permite que nesta data sejam realizados eventos, como "debates, palestras, rodas de conversa sobre os precursores do conservadorismo e incentivo à literatura, a fim de disseminar informações e estimular o raciocínio no processo de construção do cidadão".

Antes de ser sancionada, a lei havia sido aprovada pelos vereadores da Câmara Municipal de Manaus (CMM). O projeto é de autoria do vereador Raiff Matos, mas também possui subscrição de autoria de outros parlamentares: Carpê Andrade, Dione Carvalho, Elan Alencar, Jander Lobato, Joelson Silva, João Carlos, Kennedy Marques, Marcel Alexandre, Marcio Tavares, Luis Mitoso, Peixoto, Raulzinho, Roberto Sabino, Rosinaldo Bual, Rosivaldo Cordovil, Wallace Oliveira e Yomara Lins.