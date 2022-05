Prefeito planeja 'Maratona de Manaus 2022' em outubro após destaque em evento na Espanha

“Estou buscando fazer as seis maiores maratonas do mundo. Eu gosto de viajar para correr. Para Manaus, que é uma cidade tão rica de turismo e de cultura, realizar uma corrida é uma oportunidade incrível”, disse a maratonista Alana Sicoli, de São Paulo, afirmando sua vontade de participar da prova na capital do Amazonas.

Manaus/AM - O prefeito de Manaus, David Almeida, participou da Maratona de Barcelona, na Espanha, evento que contou com um estande sobre curiosidades da Amazônia e mostrou-se animado com a "Maratona de Manaus 2022", que ocorrerá em outubro.

