Prefeito diz que vai acionar Guarda Municipal contra venda ilegal de pulseiras do Sou Manaus

O prefeito reafirmou que vai coibir a prática ilícita, buscando garantir que as pulseiras sejam utilizadas somente por aqueles que as adquiriram de acordo com as regras estabelecidas.

As pulseiras estão sendo distribuídas em postos de troca, onde os inscritos podem entregar 30 garrafas PETs ou um quilo de alimento não perecível. Esses ingressos proporcionam acesso a um dos dois palcos principais do festival, nos dias 5 e 6 de setembro.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.