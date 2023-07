Prefeito de Manaus vai mandar casa de shows reparar ciclovia quebrada por estacionamento ilegal

O prefeito acrescenta, no vídeo em que mostra a ciclovia quebrada em vários trechos, que “não é contra o lazer ou o entretenimento de ninguém”, mas que cabe a ele, como prefeito, defender o patrimônio público. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, estacionar na calçada e ciclovia é infração grave, passível de multa e remoção do veículo.

E para evitar que o mesmo aconteça novamente, David Almeida mandou um recado: “Toda vez que tiver festa aqui e fizerem isso de novo (estacionarem na calçada e na ciclovia), vamos multar e rebocar, estou avisando”, disse o prefeito, indignado com a falta de respeito com o patrimônio público.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.