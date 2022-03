Prefeito de Manaus lamenta morte de Paulo Onofre, fundador da Banda do Jaraqui

Manaus/AM - O prefeito de Manaus, David Almeida, lamentou a morte do fundador da Banda do Jaraqui e organizador do Festival de Marchinhas da banda, Paulo Onofre Lopes de Castro, que ocorreu nessa terça-feira (1º).

“Desejo que Deus seja o alento de toda a família e dos amigos. Vai fazer muita falta, porque era uma pessoa muito querida. Ficamos à espera do nosso reencontro, por ocasião do retorno do Nosso Senhor Jesus Cristo”, disse o prefeito.

Paulo Onofre foi um dos fundadores do Projeto Jaraqui, que levava para a praça da Polícia todos os sábados temas de interesse social para serem discutidos por intelectuais e pessoas do povo.

Ele estava internado desde segunda-feira (28) no Pronto-Socorro 28 de Agosto, onde foi diagnosticado com um aneurisma na artéria aorta no abdômen e teve que ser submetido a uma cirurgia de emergência. Depois da cirurgia, ficou na UTI, mas não resistiu.