Após assaltar mototaxista, criminoso invade casa e faz refém em Manaus

Ele foi encaminhado ao 6° DIP, juntamente com as vítimas. Edileno foi flagranteado e deve permanecer preso no aguardo da audiência de custódia.

Durante a fuga, o suspeito teria feito outro homem refém. Segundo Raimundo, o suspeito se passou por cliente e solicitou uma corrida até o local, mas no meio do caminho mudou o destino e levou a vítima até uma rua sem saída.

Manaus/AM - Edileno Lopes foi preso suspeito de assaltar o mototaxista Raimundo José Câmara, na manhã desta quarta-feira (2), no Núcleo 1, do bairro Cidade Nova, na Zona Norte.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.