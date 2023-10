Prefeito de Manaus e vice-presidente se reúnem para tratar sobre efeitos da seca histórica

No início deste mês, o vice-presidente esteve em Manaus com uma comitiva de ministros. Na oportunidade, Alckmin sobrevoou a capital amazonense, conhecendo de perto a severa vazante, que no início desta semana reduziu o nível do leito do rio Negro a menor marca conhecida em mais de 120 anos.

Desde o agravamento da estiagem, a Prefeitura de Manaus já atendeu mais de 5 mil famílias do entorno da capital com ajuda humanitária.

