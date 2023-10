Justiça suspende concurso da Receita Federal que oferta salário de até R$ 21 mil

A Justiça Federal decidiu suspender as próximas fases do concurso da Receita Federal que oferta 699 vagas, com salários de até R$ 21 mil. O certame já tinha provas agendadas em Manaus e em outras quatro cidades.

A determinação judicial veio após o Ministério Público entrar com pedido de anulação de questões das provas na primeira fase, sob o argumento de que nas mesmas haviam sido cobrados assuntos que não estavam descritos no edital.

Além disso, também foram registradas contradições nas respostas de algumas dessas questões. A Fundação Getúlio Vargas, organizadora do concurso, foi questionada e se comprometeu a realizar as correções, mas não o fez.

Diante disso, o MPF decidiu suspender a realização das próximas etapas por tempo indeterminado. A próxima fase do concurso seria a realização de um curso de formação profissional com aplicação de provas presenciais em Manaus, Brasília, Recife, Curitiba e São Paulo.

Os candidatos realizaram as inscrições em dezembro do ano passado e nos últimos meses, viveram uma rotina intensa de estudo e preparo para o concurso. Agora, eles aguardam a decisão da Justiça sobre a situação.

Os cargos oferecidos no certame são de analista, com salário de R$ 11.684,,39, e auditor, com remuneração de R$ 21.029,09.