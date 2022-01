Prefeito de Manaus anuncia data de retorno das aulas presenciais; cartão de vacina será obrigatório

Manaus/AM - O retorno das aulas presenciais da rede municipal será no dia 14 de fevereiro. O anúncio foi feito pelo prefeito David Almeida em coletiva nesta segunda (31).

Almeida salientou ainda que será obrigatório o aluno apresentar o comprovante de vacinação. "Acertamos com o secretário municipal de Educação (Pauderney Avelino) e com a secretária municipal de Saúde (Shádia Fraxe) que, a partir do dia 14, teremos a volta presencial das aulas. Com essa volta, se faz necessário que os alunos de 5 a 11 anos, que são mais 153 mil ao longo da nossa rede municipal de ensino, sejam vacinados contra a Covid-19. Hoje, temos apenas 12 mil vacinados, ou seja, menos de 10%. Então, vamos ter mais 14 dias para avançar nesse processo, pois vamos pedir aos pais o comprovante de vacinação das crianças. Isso se faz necessário", enfatizou o prefeito.

Nesta segunda, quatro pontos de vacinação infantil contra a Covid-19 entraram em funcionamento em escolas municipais. Os novos locais irão atender, em caráter temporário, crianças de 6 a 11 anos sem doenças preexistentes e as de 5 e 11 anos, com comorbidades e deficiências que estejam matriculadas na rede municipal de educação ou que, mesmo não matriculadas, sejam moradoras do entorno.