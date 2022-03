Prefeito David Almeida é diagnosticado com câncer de pele

Manaus/AM - O prefeito David Almeida passou por um procedimento dermatológico na região do nariz, neste domingo (13), após ser diagnosticado nesta semana com carcinoma basocelular, tipo mais comum de câncer de pele, que em 75% dos casos, tem alcance de cura definitiva.

