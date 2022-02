Manaus terá mais de 50 pontos de vacinação contra Covid nesta semana

Manaus/AM - A campanha de vacinação contra a Covid-19, coordenada pela Prefeitura de Manaus, terá 51 pontos de atendimento na semana de 14 (segunda-feira) a 18 (sexta-feira). Serão 46 locais, entre unidades básicas de saúde, policlínicas, clínicas da família, Centros de Atenção Integral à Crianças (Caics) e à Melhor Idade (Caimi), além de dois estratégicos, para atender o público de 12 anos e mais com todas as doses que estão disponibilizadas pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). As crianças de 5 a 11 anos poderão ser vacinadas em cinco pontos diferenciados.

Os locais, com os respectivos endereços, horários de funcionamento, doses e informações sobre documentação necessária para receber a vacina podem ser consultados no portal da Semsa, pelo link https://semsa.manaus.am.gov.br e nos perfis da secretaria nas redes sociais: @semsamanaus, no Instagram, e Semsa Manaus, no Facebook.

No último sábado, 12, a Semsa, em parceria com as secretarias de Educação municipal (Semed) e estadual (Seduc), promoveu uma intensificação para vacinar as crianças de 5 a 11 anos visando a volta às aulas presenciais nesta segunda-feira, 14. O resultado, segundo a titular da saúde do município, Shádia Fraxe, foi muito positivo.

De acordo com os registros do Sistema Municipal de Vacinação, da Semsa, neste domingo, 240.107 pessoas estão em atraso para a segunda dose das vacinas CoronaVac, AstraZeneca e Pfizer, o que significa que o esquema vacinal delas está incompleto.