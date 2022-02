Morre aos 87 anos, Saul Benchimol, fundador das empresas Bemol e Fogás

Saul Benchimol nasceu em Manaus em 14 de agosto de 1934. Saul foi professor da Universidade do Amazonas (UA), onde atuou por 36 anos. É membro da Academia Amazonense de Letras desde 2001, ocupando a cadeira de número 11, tendo em seu currículo 109 publicações, com destaque para seu último lançamento: “A saga de um judeu na Amazônia”. Sua família veio para a Amazônia devido a perseguição da inquisição na época, promovida pela Igreja Católica, quando reinavam os reis católicos Isabel e Fernando, que promoveram a expulsão de todos os judeus inicialmente da Espanha e posteriormente de Portugal.

Filho de Isaac Benchimol, imigrante judeu cuja família veio do Marrocos, no século XIX, Saul Benchimol é o sétimo de oito filhos e, juntamente com os irmãos Samuel e Israel, são os fundadores das empresas Bemol e Fogás.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.