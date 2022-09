Prefeito anuncia ‘Auxílio Empreendedor 2022’ e ‘English Manaus’; saiba como participar

Manaus/AM - O prefeito de Manaus, David Almeida, lançou os programas ‘Auxílio Empreendedor’, com o valor de R$ 500 pago em parcela única, e do ‘English Manaus’, curso gratuito de língua inglesa, para beneficiar 5 mil trabalhadores da capital afetados pela pandemia da Covid-19. O evento aconteceu na manhã desta quarta-feira (31), no Centro de Cooperação da Cidade (CCC), localizado no Parque 10, zona Centro-Sul.

O “Auxílio Empreendedor” tem como objetivo impulsionar negócios e fortalecer o ambiente empreendedor na capital. As inscrições para atender 3 mil empreendedores, iniciam já nesta quarta-feira e seguem até o dia 14 de setembro. O pagamento do auxílio será realizado no mês de outubro.

Outra novidade apresentada pelo prefeito David Almeida foi o anúncio da plataforma “English Manaus”, que será um curso de inglês online para 2 mil empreendedores aprenderem um segundo idioma.

Requisitos

O auxílio é destinado a empreendedores, permissionários e informais maiores de 18 anos, residentes em Manaus, que estejam ativos e com registro atualizado nas galerias populares e locais administrados pela Prefeitura de Manaus.

Quem atender a todos os critérios irá receber o valor direto na conta bancária informada no formulário de cadastro. Para isso, os dados precisam estar corretos e atualizados.