Prefeito acompanha ação de combate ao Aedes aegypti em Manaus

Manaus/AM - O prefeito de Manaus, David Almeida, acompanhou na manhã desta quarta-feira (18), a ação integrada realizada em combate ao Aedes aegypti em vários bairros com objetivo de reduzir o risco de ocorrências de casos de dengue, zika vírus e chikungunya, priorizando locais com maior índice de infestação.

Os primeiros seis bairros prioritários são: Redenção, Alvorada, Compensa e Lírio do Vale, na zona Oeste; e Jorge Teixeira (3ª e 4ª etapas) e Zumbi dos Palmares, na zona Leste.

Trabalhadores da Semulsp estão há uma semana no bairro Redenção, zona Centro-Oeste, com uma grande ação de limpeza com serviços de varrição, capinação, poda e remoção de grandes objetos, lavagem e outros serviços. Educadores ambientais também percorreram o bairro orientando sobre o descarte correto de seus resíduos.

A intensificação do combate ao mosquito Aedes aegypti terá início no bairro Redenção, que apresentou um índice de infestação predial do Aedes de 3,8%, e que já registra este ano 17 casos notificados de dengue, quatro de zika e dois de chikungunya.

A ação vai passar a atuar nos bairros Zumbi, que apresentou um índice de infestação de 9%, Jorge Teixeira com índice de 4,6%, Alvorada com 4,4%, Lírio do Vale com 2% de infestação e Compensa com 3,4%.

Manaus registrou este ano, entre janeiro e abril, 867 casos notificados de dengue, 56 casos de zika vírus e 45 de chikungunya. Nesse mesmo período do ano passado, foram notificados 2.906 casos de dengue, 58 casos de zika e 54 de chikungunya.