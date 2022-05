Pré-estreia de 'Doutor Estranho' tem filas e atrasos em cinema de Manaus

O filme trata a jornada de 'Doutor Estranho' onde ele recebe ajuda de novos aliados místicos e atravessa as realidades e perigosas do Multiverso para enfrentar um novo adversário.

Os fãs do super-herói compraram os ingressos com antecedência e se depararam com longas filas e tumulto devido ao atraso das sessões. Ainda conforme informações, havia apenas um funcionário na entrada das salas que tentou controlar a situação.

Manaus/AM - A pré-estreia do filme 'Doutor Estranho no Multiverso da Loucura' foi marcada por tumulto, na noite desta quarta-feira (04), em um cinema localizado na avenida Djalma Batista, zona Centro-Sul de Manaus.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.