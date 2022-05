Assistentes alfabetização são convocados para atuarem em escolas de Manaus

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus convocou 59 candidatos do cadastro reserva aprovados no Processo Seletivo Simplificado (PSS) para desempenharem a função de assistente voluntário de alfabetização do programa Tempo de Aprender. A ação ocorre nas sete Divisões Distritais Zonais (DDZs) da Secretaria Municipal de Educação (Semed). Esta é a segunda convocação dos aprovados, que foi publicada na edição nº 5.334, do Diário Oficial do Município (DOM), de terça-feira (3).

Os candidatos devem comparecer nos endereços relacionados no anexo III do edital n° 001/2022 Semed, conforme a DDZ escolhida no ato da inscrição, entre os dias 5 e 6, no horário de 8h às 12h e de 13h às 17h, para a entrega da documentação exigida no edital.

O PSS tem validade de um ano, com duração de oito meses. O programa tem o objetivo de fortalecer o processo de alfabetização de alunos do 1° e 2° ano do ensino fundamental.