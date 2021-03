Prazo para reativar Bolsa Universidade suspenso acaba amanhã em Manaus

O prazo parasolicitar a suspensão do benefício segue até o dia 26 de março e pode ocorrer por dois motivos: casos de doenças graves, gravidez de risco ou serviço militar; ou ainda por assuntos pessoais do bolsista.

O serviço está sendo realizado na sede da escola, localizada na avenida Compensa, 770, Vila da Prata, zona Oeste, por meio de agendamento prévio pelos números (92)98855-21339/1041 ou 988421056, via WhatsApp, das 8h às 14h, para evitar aglomerações no órgão.

O bolsista deve apresentar, no momento da reativação, os seguintes documentos: RG, CPF, declaração de vínculo com a instituição de ensino, histórico acadêmico e matriz curricular do curso.

Manaus/AM - Estudantes do programa Bolsa Universidade que estão com o benefício suspenso têm até esta sexta-feira (5), para solicitar a reativação da bolsa.

