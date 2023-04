Prazo para pagamento do Alvará 2023 com desconto encerra nesta quarta-feira

“Enviamos, via correspondência, as notificações de lançamento e guias aos contribuintes mercantis, mas este pode acessar seus dados a qualquer momento em nosso portal de serviços”, alertou o subsecretário da Receita da Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef), Armínio Pontes.

As guias do Alvará estão disponíveis no portal de serviços tributários da Prefeitura de Manaus, o Manaus Atende: manausatende.manaus.am.gov.br. Basta o contribuinte clicar no banner que aparece na página principal que já será redirecionado à página de emissão das guias.

O prazo para o pagamento da Taxa de Verificação de Funcionamento (TVF), o Alvará 2023, em cota única, com 10% de desconto, encerra nesta quarta-feira, 5. Os empreendedores da capital amazonense contribuintes da taxa também têm a opção de pagar parcelado, em até cinco vezes, mas sem desconto, com vencimento da primeira parcela na mesma data.

