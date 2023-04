Confira programação da Semana Santa em Manaus

Manaus/AM - A Arquidiocese de Manaus por meio da Catedral Metropolitana Nossa Senhora da Conceição publicou a programação da Semana Santa em 2023.

O Domingo de Ramos marcou o início da Semana Santa, esta celebração recorda Jesus entrando em Jerusalém onde é recebido pelos hebreus com ramos de palmeiras.

Nos dias 03,04,05 de abril haverá Confissão Sacramental de 09h às 11h30 e de 15h30 às 17h.

Na Quinta-feira Santa, dia 06 de abril, acontece a Missa dos Santos Óleos às 09h30 na Igreja Matriz.

Na quinta-feira à noite é realizada a Celebração da Ceia do Senhor com o ato do Lava Pés, às 19h, seguida da Vigília Eucarística.

No dia 07 de abril, Sexta da Paixão do Senhor acontece a Via – Sacra saindo da Catedral para o Santuário de Nossa Senhora de Fátima, às 15h a Celebração da Paixão do Senhor no Santuário de Fátima, às 16h30 a Procissão do Senhor Morto com saída do Santuário de Fátima para a Igreja Matriz.

No dia 8 de abril, Sábado Santo, às 19h é realizada a Vigília Pascal, como início na Área Externa da Igreja com o Rito do Fogo.

No Domingo de Páscoa acontece a Santa Missa às 07h30.

