Prazo para interessados no leilão de imóvel da Manaus Previdência é prorrogado

Manaus/AM - O prazo para interessados em arrematar um imóvel da Manaus Previdência, situado à rua Luiz Antony, nº 115, Centro, colocado à venda por meio de leilão foi prorrogado por mais 7 dias. O certame é coordenado pela Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad) e tem lance inicial de R$ 602.411,62. As informações estão disponíveis no endereço eletrônico www.leilaovip.com.br.

Além disso, a Divisão de Patrimônio (Dpat) da Semad também realizará consultas técnicas e jurídicas para verificar a possibilidade de flexibilização do pagamento em número maior de parcelas, com a publicação de um novo edital. O documento atual previa a possibilidade de pagamento, pelo arrematante, com uma entrada de 25% do valor do lance, e o restante em três parcelas. Caso não haja aprovação de propostas, será lançado novo edital para leilão do imóvel.

O imóvel, que se encontra desocupado, possui área construída de 560,60 metros quadrados, em terreno medindo 7,50 metros quadrados de frente por 43 metros de fundos e poderá ser arrematado pelo maior lance eletrônico ou presencialmente oferecido, a partir do valor de venda.