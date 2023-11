Manutenção programada deixa 6 bairros e 4 ramais sem energia em Manaus

Manaus/AM - Seis bairros e quatro ramais devem ficar sem energia nesta sexta-feira (10), para que sejam realizados serviços de manutenção na rede elétrica local. Confira as áreas afetadas:

COROADO – Rua Santa Viviana, das 8h30 às 15h.

ALEIXO – Rua Rio Preto, próximo as avenidas Efigênio Salles e avenida Governador José Lindoso, das 8h30 às 16h30.

CIDADE NOVA – Avenida Atroaris com rua Poracanã, das 8h30 às 12h.

PARQUE DEZ – Ruas E E F – Cj. Eldorado e adjacências, das 8h20 às 16h.

SÃO JOSÉ II – Rua Carauari (Antiga Rua Marginal) Com Rua Miracema (Antiga Rua 8) e adjacências, das 8h30 às 16h30.

JORGE TEIXEIRA – Rua Nelson Gonçalves e adjacências, das 08h20 às 16:00h.

RURAL – Ramal do Bom Destino, das 9h às 16h.

RURAL – Ramal do Cooperativa com ramal do Pau Rosa, das 9h às 14h.

RURAL – Comunidade Canaã, BR 174, km 42, das 14h30 às 16h.

RURAL-Ramal do Real com Ramal do Areal, BR-174, KM 10, das 9h às 16h.