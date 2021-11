Prazo para dose de reforço dos participantes do CovacManaus encerra nesta sexta

Manaus/AM - O prazo para dose de reforço dos participantes do CovacManaus 2 encerra nesta sexta-feira (19). Os participantes que ainda não receberam a dose de reforço devem comparecer à Arena Amadeu Teixeira, Av. Constantino Nery, s/n, bairro Flores, zona centro-sul de Manaus, de 16 a 19 de novembro, das 7h às 18h, para completar o reforço vacinal contra a Covid-19. Esta será a última semana de vacinação pelo projeto.

Podem receber a terceira dose da vacina os trabalhadores da educação e da segurança pública de Manaus que foram completamente vacinados pelo estudo CovacManaus e mantiveram acompanhamento regular. Até esta quinta-feira (11/10), 4.019 pessoas receberam a dose de reforço pela pesquisa.

Os participantes devem entrar em contato com o call center do estudo para agendar a visita e tirar dúvidas. As atividades presenciais estarão suspensas na segunda-feira (15), devido ao feriado do Dia da Proclamação da República.

A comunidade científica internacional já aponta que a imunidade induzida pela vacina tende a reduzir ao longo do tempo, salientando a importância de pesquisas como a CovacManaus 2, que está avaliando de forma rigorosa a aplicação da terceira dose em uma população que já vem sendo acompanhada pela equipe de pesquisa.

Covac em números - O primeiro estudo, chamado de CovacManaus, iniciou em 18 de março deste ano com o objetivo de avaliar o benefício de se antecipar a vacinação contra a COVID-19 em trabalhadores da educação e da segurança pública de Manaus, com idade entre 18 e 49 anos, e com comorbidades associadas ao risco de doença grave por COVID-19. Foram vacinados com a primeira dose de CoronaVac, doadas pelo Instituto Butantan exclusivamente para uso em pesquisa, 5.087 participantes e com a segunda dose, 5.071 participantes.