Mais nove aprovados em concurso da Defensoria Pública tomam posse em Manaus

Manaus/AM - O defensor público geral, Ricardo Paiva, deu posse a mais nove servidoras e servidores da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) nesta sexta-feira (12). Os servidores passam a integrar o quadro efetivo da instituição e reforçarão o trabalho realizado em Manaus. A cerimônia de posse foi realizada no auditório da sede administrativa da DPE-AM, na Zona Centro-Sul, com a presença de familiares dos empossandos e membros da diretoria da instituição.

Em seu discurso, Ricardo Paiva relembrou os tempos de dificuldade da Defensoria, por conta da falta de estrutura, em meados de 2005, e fez uma comparação com os dias atuais, onde se tornou possível fortalecer a instituição com a nomeação de novos servidores.

“Quando fui para o interior, tinha apenas uma caixa de papelão, daquelas de água sanitária, e dentro havia uma resma de papel, alguns bloquinhos de anotações e um ofício que me apresentava para o juiz da comarca. Lá, consegui uma estrutura mínima com o prefeito para trabalhar, mas com a certeza que na primeira ação contra o município eu voltaria a ter somente caixa de papelão”, registrou.

Discursando em nome dos servidores empossados, Carlos Augusto de Souza Marques Júnior citou a famosa frase do personagem coadjuvante das histórias do Homem-Aranha, “Tio Bem” (Benjamin Parker): “Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades”. Ele utilizou a frase para basear seu discurso e dizer que na Defensoria, onde já atuou como residente jurídico, os servidores enfrentarão desafios, mas com o dever de ajudar a quem mais precisa.

“Cabe a nós, novos servidores da Defensoria, servir de apoio na instituição para conceder a necessária esperança e defender os direitos das pessoas que precisam de atendimento, muitas vezes, em ações contramajoritárias. É com muita honra que vamos desempenhar esse papel. Cada um fazendo sua parte para contribuir com a Defensoria Pública”, registrou.

Tomaram posse os servidores e servidoras:

- Carlos Augusto de Souza Marques Júnior (analista jurídico de Defensoria);

- Aline da Silva Nunes (analista jurídico de Defensoria);

- Daiane Paschoalotti Lemos (analista jurídico de Defensoria);

- Christiane Brandão Fonseca (analista jurídico de Defensoria);

- Allan Itassucê Barbosa Silva Corrêa (analista jurídico de Defensoria);

- Odair Alan Rodrigues de Melo (analista jurídico de Defensoria);

- Deborah Loureiro Ohana Lavareda (analista jurídico de Defensoria);

- Junio Laureano de Souza Barbosa (analista jurídico de Defensoria);

- Daniel Ferreira Damian (analista em gestão especializado em tecnologia da informação de Defensoria – analista de sistema).