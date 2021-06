Praça Ismael Benigno será revitalizada em Manaus

Uma parada de ônibus ao lado passará também por reforma para melhoria no atendimento ao usuário do transporte coletivo.

As equipes da Secretaria Municipal de Limpeza Pública (Semulsp) já estão em operação no local, realizando serviços de limpeza, capinação e poda, e, na sequência, de jardinagem, pintura, plantio, paisagismo, a exemplo do que está sendo feito em outros pontos da capital.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.