Praça das Flores será revitalizada em Manaus

O anúncio da revitalização do espaço foi feito pelo secretário da Semmas, Antonio Ademir Stroski, após visitar o local neste final de semana com os responsáveis pelo Departamento de Arborização e Sustentabilidade, Divisão de Educação Ambiental e Logística da secretaria, Deyvson Braga, Raimundo Araújo e Maxwell Silvano Gibbs, respectivamente.

Manaus/AM - Mais um espaço verde da cidade será revitalizado pela Prefeitura de Manaus. Dessa vez, sob orientação do prefeito David Almeida, a praça das Flores, no bairro Flamanal, zona Oeste da cidade, receberá as ações da gestão municipal, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas).

