Praça da Saudade passa por reforma em Manaus

Manaus/AM- Um dos marcos históricos do centro da capital, a praça da Saudade, será revitalizada. Os trabalhos iniciaram nesta quinta-feira (20), com ações de manutenção da área verde e também com a retirada de estruturas deterioradas, que sofreram vandalismo durante anos.

O trabalho de revitalização, iniciado nesta quinta-feira, prossegue durante as próximas semanas. Em 2021, a Semmas realizou por duas vezes a manutenção do espaço, e neste pretende redobrar os cuidados com a praça da Saudade.

Sobre a atuação dos permissionários no espaço público, a secretaria encaminhou orientação ao setor jurídico do órgão, que já está fazendo o levantamento dos permissionários que atuam no local e preparando informações para compartilhar com as demais secretarias municipais, visando a regularização dos mesmos.