Manaus sofre aumento em furtos de cabos de semáforos

Manaus/AM- Dados contabilizados pela Prefeitura apontam que no primeiro mês de 2022, comparado ao mesmo período do ano passado, foi registrado um aumento no furto de cabos dos equipamentos que controlam os semáforos de Manaus, além de atos de vandalismo nesses equipamentos.



A avenida Cosme Ferreira, um dos principais corredores viários da cidade, foi a via que mais sofreu com os furtos e vandalismos nos equipamentos semafóricos, colocando em risco a vida de motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres.



Em 2021, no período de janeiro a dezembro, no semáforo em frente à feira do Coroado, foram furtados cerca de 400 metros de cabo. Em janeiro de 2022, o número já está em 200 metros. Em frente ao conjunto Tiradentes, na mesma via, no ano passado, foram 300 metros de fiação furtadas, e em 2022, somente nestes primeiros dias, já somam-se o furto de 200 metros de cabo.



Outro ponto principal é o semáforo em frente a um dos maiores polos geradores de tráfego da cidade, que é o hospital e pronto-socorro João Lúcio. No local, 100 metros de fiação foram furtados em 2021. Em janeiro de 2022, o número já é o mesmo, ou seja, em apenas um mês, já se equiparou a todo o período do ano anterior.



Para minimizar o volume das ocorrências, o IMMU tem feito alteração dos controladores semafóricos, além de monitorar os pontos de maior incidência com as câmeras do Centro de Cooperação da Cidade (CCC). A população também pode fazer denúncias por meio do telefone 0800 092 1188.