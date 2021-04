Posto de Sine Manaus retoma atendimento presencial em Manaus

Além do atendimento presencial, o Sine Manaus continua prestando atendimento de forma on-line, por meio do WhatsApp (92) 99140-0671, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

O atendimento para os serviços de cadastro, orientações sobre carteira de trabalho e seguro-desemprego, pode ser agendado pelo site oficial do Sine ( https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento ). Uma vez agendado, é só comparecer ao posto de sua escolha (Phelippe Daou ou Constantino Nery), no dia e hora marcados, levando o comprovante de agendamento e documentos pessoais.

Manaus/AM - O posto do Sine Manaus que funciona na dependências do Shopping Phelippe Daou, na Avenida Camapuã, bairro Jorge Teixeira, zona Norte. retoma nesta segunda-feira (19), o atendimento presencial. Os serviços serão realizados mediante agendamento prévio.

