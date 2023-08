Por meio da UEA, Samsung Ocean oferece aulas gratuitas de Inteligência Artificial

Manaus/AM - Na segunda quinzena do mês de agosto, a Samsung Ocean oferece 25 atividades gratuitas, entre elas, se destacam as aulas presenciais e remotas focadas em Inovação e Inteligência Artificial (IA), ministradas por educadores da Universidade de São Paulo (USP) e Universidade Estadual do Amazonas (UEA), ambas parceiras do programa. A iniciativa oferece certificado de participação aos alunos que concluírem as atividades em que estão inscritos.

Na terça-feira (15), o Samsung Ocean oferece um curso prático e dinâmico sobre o uso de chats conversacionais para profissionais da área de Educação. Com duração de duas horas, a atividade acontece na parte da manhã, a partir das 10h no horário de Brasília, e as inscrições estão disponíveis no endereço eletrônico: https://www.oceanbrasil.com/. No mesmo dia, o campus de Manaus do Samsung Ocean recebe uma aula sobre o Desenvolvimento de ChatBot com a linguagem de programação Phyton com foco em atrações turísticas. A atividade presencial acontece das 19h às 21h no horário de Brasília. Outras quatro atividades com foco em Inteligência Artificial estão com as inscrições abertas até o fim do mês.

Também na segunda quinzena de agosto, o Samsung Ocean oferece sete atividades com foco em Inovação, entre elas as aulas de Design Thinking e Introdução à prática de Prototipação pela plataforma Arduíno. Esta última acontece de forma presencial no campus de Manaus nos dias 18, 25 e 30 de agosto, das 10h às 12h30 no horário de Brasília. As aulas serão ministradas pelo professor Cleto Leal e as inscrições estão disponíveis no site oficial do programa, onde também podem ser acessadas outras atividades com foco em Wearables e Metaverso, por exemplo.

Veja a grade de atividades do Samsung Ocean até o fim do mês:

15/08

- Trilha de Inteligência Artificial: Laboratório de IA conversacional aplicada a educação

- Trilha UX: Tópicos em UX para Design de Serviços

- Trilha de Inteligência Artificial: Desenvolvimento de ChatBot em Python para Atrações Turísticas*

- Trilha de Inovação: Failtech – Estressando o erro**

16/08

- Trilha de Inteligência Artificial: Evento Ocean Digital Health* – Com transmissão ao vivo pelo canal da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) no YouTube. Clique aqui para acessar.

17/08

- Trilha Bixby: Assistente Virtual de Voz em Bixby – Trazendo Inteligência à Interface

- Trilha UX: Tópicos em UX para AI – Experiências Omnicanal

- Trilha de Inovação: Gerando valor de produtos e serviços: uma abordagem teórica e prática*

18/08

- Trilha de Inovação: Prototipação com Arduino – Introdução*

21/08

- Trilha de Inteligência Artificial: Aprendizado Não Supervisionado para Data Science (Parte 1)*

22/08

- Trilha de Inteligência Artificial: Inteligência Artificial e Chats Inteligentes – Introdução

24/08

- Trilha Wearables: Watch Face Studio – Construção de Watch Faces com Wear OS 3 (Parte 1)*

- Trilha de Inovação: Design Thinking – Desenvolvendo Soluções inovadoras*

25/08

- Trilha de Inovação: Prototipação com Arduino – Introdução*

28/08

- Trilha Ágil: Desenvolvimento Ágil – DevOps Git

- Jornada Backend: Backend com NodeJs e Express (Parte 1)

29/08

- Jornada Backend: Backend com NodeJs e Express (Parte 2)

- Trilha Metaverso: Oficina de Realidade Aumentada com Unity – Introdução ao AR e Unity (Parte 1)

- Trilha de Inteligência Artificial: Avançando com Deep Learning*

30/08

- Jornada Backend: Laboratório de Backend e Banco de Dados com MongoDB (Parte 3)

- Trilha Metaverso: Oficina de Realidade Aumentada com Unity – Desenvolvimento de Aplicações em AR (Parte 2)

- Trilha de Inovação: Prototipação com Arduino – Introdução*

- Trilha Blockchain: Desenvolvimento de Apps e Contratos Inteligentes para Blockchain Ethereum (Módulo Intermediário)*

- Trilha Wearables: Watch Face Studio – Construção de Watch Faces com Wear OS 3 (Parte 2)*

31/08

- Trilha de Inovação: Evento Product Day – Sidia*

*Atividades realizadas presencialmente no campus de Manaus.

** Atividades realizadas presencialmente no campus de São Paulo.