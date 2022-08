População é convocada para última edição do ‘Sabadão da Saúde’ em Manaus

A secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, convocou a população para buscar a UBS mais próxima, sem necessidade de agendamento, e aproveitar a oportunidade para cuidar da saúde. O público precisa levar documento de identidade com foto, CPF e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).

Manaus/AM - A última edição do “Sabadão da Saúde” acontecerá no próximo dia 27, com 42 Unidades Básicas de Saúde (UBS) abertas de 8h às 16h, intensificando a oferta de vários serviços. A estratégia da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) já superou a marca de 60 mil atendimentos nas três edições da iniciativa, realizadas neste mês de agosto.

