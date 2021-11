Pontos de vacinação sofrerão mudanças para abertura da 'Megavacinação' em Manaus

Manaus/AM- O ponto do Centro de Convenções de Manaus, o “sambódromo”, na avenida Pedro Teixeira, zona Oeste, não funcionará na sexta (19), e no sábado (20), para possibilitar a organização da abertura da ‘Megavacinação’ contra a Covid-19 que será realizada na Arena da Amazônia, de 8h às 16h para aplicação da 1º 2º e 3º de reforço. O atendimento no sambódromo voltará ao normal na segunda-feira (22).

Nas unidades de saúde da Semsa, nos pontos estratégicos e no alternativo na feira da Manaus Moderna, o horário de atendimento será das 9h às 16h; no shopping Millennium, das 10h às 18h; no Manaus Via Norte, de 11h às 20h; e nos shoppings Manauara, Manaus Plaza, Ponta Negra, Grande Circular e Sumaúma, das 11h às 21h.

No sábado (20) por conta do feriado municipal da Consciência Negra, as unidades de saúde não irão funcionar. Também no Studio 5, na zona Sul, não terá vacinação em virtude da realização de um evento no local.

Estarão abertos para vacinação, o shopping Phelippe Daou, na zona Norte, das 9h às 16h; a feira da Manaus Moderna, das 9h às 12h; os shoppings Manauara, Manaus Plaza, Grande Circular, Ponta Negra e Sumaúma, das 11h às 21h; e o Shopping São José, na zona Leste, das 10h às 18h, em substituição ao Clube do Trabalhador do Sesi-AM, que deixará de funcionar em definitivo.

Para receber a 1º dose, os adolescentes de 12 a 17 anos precisarão estar acompanhados pelo responsável. Deverá apresentar documento de identidade ou certidão de nascimento, CPF ou Cartão Nacional do SUS (CNS). Quem tiver 18 anos ou mais, precisa levar o documento de identidade original, com foto, CPF e o comprovante de residência, com cópia.

No caso da 2º dose, só é preciso apresentar o documento de identificação, o CPF e a carteira de vacinação com o registro da primeira dose. Já para a dose de reforço, no caso das pessoas a partir dos 50 anos, é preciso apresentar o documento de identidade, CPF e a carteira de vacinação com o registro das duas doses. O mesmo vale para os trabalhadores de saúde. Os imunossuprimidos devem consultar nos cards nas redes sociais da Semsa, o tipo de comprovação da condição de saúde que pode ser apresentado