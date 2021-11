Área onde prédio desabou em Manaus está sendo monitorada, diz Seminf

Conforme o engenheiro Igor Mendes, fiscal da Seminf, o prédio estava com a fundação exposta e já estava prevista a possibilidade do imóvel vir a ruir. As fortes chuvas registradas nos últimos dias na cidade, contribuíram para erodir o solo, ocasionando o sinistro.

A área também foi interditada pela Defesa Civil do município, e dentro do perímetro demarcado, a Seminf está fiscalizando os trabalhos de implantação das novas galerias de águas pluviais.

Manaus/AM - A Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), informa que o prédio que desabou na rua Henrique Martins, centro de Manaus, no início da noite desta quinta-feira (28), estava totalmente desocupado e sem trabalhadores no local. O imóvel estava interditado pelo Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), desde o início das obras.

