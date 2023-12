Pontos de comemorações no Réveillon terão segurança reforçada em Manaus

Manaus/AM - Os principais pontos de comemoração no Réveillon em Manaus terão segurança reforçada. Segundo a Polícia Militar do Amazonas, mais mil militares atuarão divididos em viaturas de quatro rodas, motocicletas e em rondas a pé durante os eventos abertos ao público.

No Centro de Manaus, o primeiro Réveillon do Largo, realizado pelo Governo do Amazonas, terá o efetivo de 200 policiais militares para garantir a segurança no espaço da festa e no entorno, em especial nos pontos onde a população irá estacionar os carros para deslocar até o palco principal do evento.

De acordo com o comandante-geral da PMAM, coronel Klinger Paiva, o policiamento no Largo vai ser distribuído para atender todas as áreas do Largo.“Nossos policiais vão atuar nas nove entradas no evento, junto com as equipes da Sejusc, e teremos ainda mais de 40 pontos de policiamento onde a população pode nos acionar para qualquer eventualidade ou necessidade.”, disse.

As equipes policiais estarão presentes em todo o perímetro durante a festa e no pós-evento, auxiliando na dispersão do público após o encerramento da programação.

Efetivo policial - Estarão empregados o Comando de Policiamento Especializado (CPE) com os efetivos da Rondas Ostensiva Cândido Mariano (Rocam), Companhia Independente de Policiamento com Cães (CipCães), Regimento de Policiamento Montado Coronel Bentes (RPMon), Companhia de Operações Especiais (COE), Grupamento de Manejo de Artefatos Explosivos (Marte), 1º Batalhão de Policiamento de Choque (BPChq) e o Comando de Policiamento Ambiental (CPAmb).

Também participarão da operação Réveillon 2024, o Comando de Policiamento Metropolitano (CPM), compostos por policiais militares dos Comandos de Policiamento de Área (CPA’s), Força Tática e Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran). Policiais do Serviço Extra Gratificado (SEG) também serão empregados na operação.

Além do Largo São Sebastião, o esquema de segurança será empregado na Ponta Negra, Novo Aleixo/Alphaville, Amarelinho, Mauazinho, Colônia Antônio Aleixo e Viver Melhor. Equipes policiais serão mobilizadas para patrulhar essas áreas e garantir que as comemorações ocorram de maneira tranquila e segura.

Esquema de segurança - Além da presença ostensiva dos agentes de segurança, a Polícia Militar do Amazonas implementará medidas adicionais, como pontos de controle e monitoramento, com equipes divididas em dois turnos, com policiamento a pé e policiamento motorizado com viaturas.

Na Ponta Negra, tradicional ponto de festa de fim de ano organizada pela Prefeitura de Manaus, a PMAM irá atuar com mais de 400 policiais militares para garantir a segurança durante o evento e na tradicional queima de fogos, acompanhada de shows, com atrações regionais e nacionais, e expectativa de público estimado em 200 mil pessoas.

O policiamento será montado em toda a extensão da triagem, calçadão, anfiteatro, praia, bem como para a avenida Coronel Teixeira, avenida do Turismo, estacionamento do conjunto Alphaville e nas Alamedas Alasca e Egito.

Nas outras duas festas realizadas pela Prefeitura de Manaus, a PMAM estará com efetivo no parque Amazonino Mendes, na avenida Alphaville, bairro Novo Aleixo, e na orla do Amarelinho, no bairro Educandos. Assim como o esquema de segurança no Largo e na Ponta Negra, os policiais militares vão atuar em ações de patrulhamento a pé e em viaturas.

Outras três festas realizadas na capital amazonense vão contar com o reforço na segurança por meio da PMAM: Colônia Antônio Aleixo, Mauazinho e Residencial Viver Melhor. Os policiais militares do CPM, CPA e CPE estarão presentes em ações de policiamento ostensivo, patrulhamento e vigilância durante os eventos.





Com informações da assessoria.