Empresário Cassiano Cirilo Anunciação é velado neste sábado em Manaus

O corpo do empresário chegou na capital na madrugada de hoje e será velado durante todo o dia. O cortejo sairá às 15h30 para o sepultamento no cemitério São João Batista, na Boulevard Álvaro Maia.

Manaus/AM - O velório do empresário Cassiano Cirilo Anunciação, fundador do Diário do Amazonas, acontece neste sábado (30), no Manaus Auto Shopping, na Avenida Djalma Batista, bairro Parque 10.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.