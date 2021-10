Ponta Negra vai ganhar presépio em movimento e árvore de Natal gigante

Além do chafariz, está previsto para a orla da Ponta Negra a instalação do maior presépio em movimento do Brasil, além da já tradicional árvore de Natal.

"Estamos dando início ao Natal de Manaus. A cidade sofreu muito durante a pandemia da Covid-19. O isolamento trouxe muitos problemas para a capital. Estamos recuperando algumas fontes, chafariz e praças, que iremos entregar nas próximas semanas. Além disso, nossos ônibus e carros de lixo estarão iluminados. Faremos o mesmo com pontes, viadutos e passagens de nível. As principais avenidas estarão todas ornamentadas. Teremos sim, o melhor e mais extenso Natal comemorado nesta cidade", enfatizou Almeida.

O prefeito David Almeida, lançou o 'Ballet das Águas', espetáculo que mistura cores e músicas tradicionais do Natal, todas sincronizadas com o chafariz localizado na orla da Ponta Negra, zona Oeste da cidade.

