Ponta Negra tem movimentação tranquila na reabertura da praia aos domingos

Manaus/AM - O primeiro domingo de reabertura da praia da Ponta Negra após a flexibilização do uso do balneário nos finais de semana, neste domingo (14), foi tranquilo e sem ocorrências, com pancadas de chuva e um sol típico dos dias de novembro, com crianças correndo pela areia, muito banho no rio e famílias reunidas. Pela manhã, em razão da chuva, a faixa de areia foi pouco movimentada, tendo maior fluxo de banhistas pelo período da tarde.

Com mais de 70% da população vacinável imunizada contra a Covid-19, o prefeito de Manaus, David Almeida, reabriu o acesso à praia da Ponta Negra também aos domingos.

Acesso

Em abril deste ano, o prefeito ampliou o espaço destinado à prática de exercícios físicos individuais e caminhadas no complexo turístico Ponta Negra com a abertura de uma faixa liberada aos domingos.

A flexibilização de medidas restritivas permitiu o acesso à praia do complexo de segunda a sexta-feira, de 6h às 17h. Não apenas os frequentadores devem respeitar as marcações feitas pelos salva-vidas do Corpo de Bombeiros, mantendo sua segurança, mas também os proprietários de embarcações.

Agentes de segurança, como Guarda Municipal e Polícia Militar, estão atuando para retirada de quem insiste em desrespeitar o uso correto no balneário.