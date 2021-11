Escritor manauara lança livro relatando assalto em ônibus da linha 459

Manaus/AM - Quando Aleff Amorim tinha 17 anos recebeu um chamado. Ao percorrer o caminho de volta para casa na linha 459, começou a pregar. Tinha proferido as primeiras palavras e o inesperado acontece: homens armados entraram no ônibus. Se isso não era um sinal, nada mais poderia ser.

Os assaltantes colocaram facas no pescoço do motorista e levaram os pertences dos passageiros. Havia precipícios na lateral da estrada e, como o ônibus ia de um lado para o outro devido às ameaças, os passageiros gritavam desesperados.

Por não ter sido roubado, Aleff conseguiu se recompor e continuar pregando. As palavras não apenas acalmaram os outros passageiros, mas marcaram para sempre a vida do jovem. O fato é relatado em detalhes no livro Agitadores, lançamento do escritor Aleff Amorim Almeida pela editora Autor da fé.

“Eu estava diante de um ambiente tomado pelo caos, e experimentava um desespero que, antes, só havia visto nas telas de cinema... De repente, a única coisa que víamos era o ônibus reduzindo a velocidade por causa das ordens dadas pelos homens armados. Enquanto o veículo parava devagar, mas ainda em movimento, esses homens saltaram, mas o clima pesado e de terror ainda estava ali”. (Agitadores, p. 41)

Com uma linguagem simples e moderna, as 160 páginas do livro de Aleff trazem ensinamentos e testemunhos que vão encorajar todos a encontrarem seus espaços no mundo. Ao final de cada capítulo, o escritor reserva um espaço para que o leitor colocue em prática o que aprendeu. Além disso, disponibiliza um QR Code que apresenta um vídeo para se aprofundar na obra.

Aleff escolheu o nome Agitadores porque quis fazer uma analogia aos primeiros cristãos. Estes eram chamados de “pertubadores” e os que “causavam confusão” por onde passavam. Ainda assim, impactavam multidões e, por mais que eram perseguidos, nunca desisitiam de deixar suas marcas.

Ficha técnica

Livro: Agitadores

Autor: Aleff Amorim

Editora: Autor da Fé

ISBN/ASIN: 6-586-65893-4

Formato: 14x21

Páginas: 160

Preço: 24,90

Link de venda: https://keepo.io/aleffamorim/

Link na Amazon: https://bityli.com/cOO6fU