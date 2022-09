Polo Industrial de Manaus registra aumento de 17,9% na produção de motocicletas em agosto

Em agosto, foram produzidas 145.852 motocicletas no Polo Industrial de Manaus, mostra levantamento da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo). O volume é 17,9% maior do que o registrado no mesmo mês do ano passado, quando foram produzidas 123.722 unidades. Também é 39,2% maior na comparação com julho, que registrou 104.776 unidades.

Segundo a associação, este é o melhor resultado para agosto desde 2013, quando foram entregues 157.854 motocicletas.

O presidente da Abraciclo, Marcos Fermanian, avalia que essa produção deve se refletir nas vendas no varejo em setembro.

No acumulado do ano, saíram da linha de montagem 921.921 unidades, o que corresponde a uma alta de 17% na comparação com o mesmo período de 2021. A entidade aponta que é o melhor número desde 2014, quando a soma do mesmo período ultrapassou 1 milhão.

Para o ano, a projeção da Abraciclo é produzir 1,320 milhão de motocicletas, uma alta de 10,5% no comparativo com o ano anterior.

Em relação às vendas no varejo, foram emplacadas 118.545 unidades, que representa uma alta de 15,7% na comparação com o mesmo mês de 2021 (102.463 unidades). Na comparação com o mês anterior, a alta é de 10,3%, quando foram emplacadas pouco mais de 107,4 mil motocicletas. O modelo mais comprado foi o Street, com 57.791 motocicletas e 48,8% de participação no mercado. Em seguida, estão o modelo Trail, com 22.637 unidades, e a Motoneta, com 17.844.

Por região

O Sudeste foi a região que mais emplacou veículos, com 45.944 motocicletas, o que equivale a 38,8% do mercado. Em segundo está o Nordeste, com 34.405 unidades e 29% do mercado. Em seguida está o Norte (15.267), Centro-Oeste (11.511) e Sul (11.418).

No acumulado do ano, as três primeiras posições se mantêm: Sudeste (334.868), Nordeste (254.903) e Norte (105.434). O Sul ocupa a quarta posição, com 85.243 motocicletas, e o Centro-Oeste na quinta, com 82.161 unidades.

Exportações

Foram exportadas 7.807 motocicletas em agosto, um volume 39,2% maior que o registrado em agosto do ano passado, quando 5.607 unidades foram negociadas. Na comparação com julho, o aumento é de 57,3%, pois o mercado externo adquiriu 4.962 motocicletas.

O principal mercado é a Colômbia, com aquisição de 1.436 unidades, ou 25,7% do total embarcado. Os Estados Unidos ocupam a segunda posição, com 1.386 unidades, seguidos pelo Canadá (926).